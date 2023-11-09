ورشة عمل حول تطوير مناهج الإعدادية ومراعاة النوع الاجتماعي بالأقصر

انطلقت بمحافظة الأقصر، أولى جلسات ورشة عمل بعنوان «تطوير مناهج المرحلة الإعدادية ومراعاة النوع الاجتماعي» والمقامة في الفترة من 8 حتى 12 نوفمبر 2023، والتي تستهدف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بقيادة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

دور العامل النفسي والاجتماعي في العملية التعليمية

يهدف التدريب إلى إكساب الوعي الشخصي والمهني بأهمية، ودور العامل النفسي والاجتماعي في العملية التعليمية، وكذلك زيادة الوعي بالمفاهيم والتعريفات المتعلقة بالنوع الاجتماعي والوعي بالتنميطات الناتجة عنها، وما يترتب على ذلك في المنظومة التعليمية.

استكشاف الاحتياجات النفسية

يهدف التدريب إلى استكشاف الاحتياجات النفسية للأعمار المختلفة ونسب التدخلات المطلوبة لزيادة تأثير الدعم النفسي الاجتماعي في المدارس، وكذلك إدراك تعقيد عملية التغيير الفردي ومستوياتها المختلفة وتأثرها بمتغيرات البيئة والثقافة والأعراف والقوانين.

تطوير مناهج المرحلة الإعدادية

يأتي ذلك في إطار التعاون القائم والمثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومديرية تعليم الأقصر ومنظمة اليونيسيف مصر، وفي ضوء تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، وتضمين القضايا الهامة كمراعاة النوع الاجتماعي، والصحة النفسية والقضايا البيئية، والوافدين.

حضر الورشة مستشار التربية الاجتماعية بديوان عام الوزارة الدكتورة إيمان محمد حسني، مستشار التربية النفسية الدكتورة فاطمة محمد رضا، وموجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية أمير عبد الرسول.