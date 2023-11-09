سقوط 10812 شهيدا بينهم 4412 طفلا في اليوم الـ34 للعدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، سقوط 10812 شهيدًا فلسطينيًا من بينهم 4412 طفلًا، إضافة إلى إصابة 26905 فلسطينيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الرابع والثلاثين على التوالي.

استمرار قصف قوات الاحتلال لليوم الـ34 على التوالي

وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في القصف المتواصل على قطاع غزة من بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، كما قصف الاحتلال اليوم عشرات المباني والمنازل لعشرات العائلات، أدى إلى سقوط عشرات الضحايا، وأيضًا العديد منهم تحت الأنقاض.

وأصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 11 فلسطينيًا بالرصاص الحي، بينها إصابة خطيرة، في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وكانت قوات إسرائيلية خاصة، اقتحمت مخيم بلاطة ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع المواطنين، أصيب إثرها 11 مواطنا بالرصاص الحي، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.