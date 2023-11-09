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عشرات الشهداء بينهم أطفال ونساء بقصف صاروخي وإطلاق نار في غزة

كتب:

محمد عبدالعزيز
05:52 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
الأحداث في غزة

الأحداث في غزة

استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار حي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، حسبما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأعلنت «وفا»، استشهاد 4 مواطنين وأصيب آخرون من عائلة الغرة، وذلك نتيجة قصف صاروخي من الطيران الحربي الإسرائيلي على منزلهم في حي الصبرة وسط مدينة غزة، وتم نقلهم إلى المستشفى، ولا زال العديد من الشهداء تحت ركام المنزل.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلا لعائلة الشعراوي في الحي، ما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية ثلاثة منازل في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات من بينهم أطفال ونساء.

ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى خمس بنايات سكنية ومنازل مأهولة قصفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في حي تل الهوى، وذلك نتيجة استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار.

الصحة الفلسطينية: سقوط 10812 شهيدًا 

وأعلنت الصحة الفلسطينية اليوم سقوط 10812 شهيدًا منهم 4412 طفلًا، إضافة إلى إصابة 26905 مواطنين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الرابع والثلاثين على التوالي.

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بقلم محمد عبدالعزيز