مكتب نتنياهو: القتال مستمر.. ولا وقف لإطلاق النار دون عودة محتجزينا

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن القتال مستمر، ولا وقف لإطلاق النار دون عودة محتجزينا، حسبما أفادت «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وفى سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، منذ قليل، أن إسرائيل ستبدأ من اليوم في وقف إطلاق النار لمدة 4 ساعات يوميًا، في منطقة شمال غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، منذ قليل.

كما أوضح البيت الأبيض أننا نحتاج إلى رؤية المزيد من الشاحنات تتجه إلى قطاع غزة في وقت قريب، كما أن إسرائيل أبلغت أمريكا بأنه لن تكون هناك عملية عسكرية في مناطق شمال غزة خلال فترات توقف القتال التي تبدأ، اليوم، و«نعتقد بأن فترات التوقف في القتال خطوة في الإتجاه الصحيح».