تنظيم مسابقة فنية بعنوان «الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد» بكفر الشيخ

نفذت إدارة شباب قلين بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات التصفيات النهائية على مستوى الإدارة والخاصة بالمسابقة الفنية في الرسم الفوري، تحت شعار «الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد»، بمشاركة عدد 40 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب التابعين لإدارة شباب قلين.

أُقيمت المسابقة برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

ومن المقرر أنّ يتم تصعيد الفائزين في تلك المسابقة للمشاركة بالمعرض التي ستُقيمه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية، والذي سيضم جميع الفائزين من خلال إدارات الشباب الفرعية الأخرى، وسيتم اختيار الفائزين في تلك المسابقة عن طريق فريق من المحكمين.

المسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة

وتهدف مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ من خلال تنفيذ مثل هذه المسابقات وتلك المعارض وورش العمل إلى اكتشاف المواهب الشابة، ومنح الفرصة لهم لعرض أعمالهم، وكذلك تنمية مواهبهم وصقلهم ودعمهم وتشجيعهم، وذلك في إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة برعاية المواهب الإبداعية والفنية للنشء والشباب.

وجرى تنفيذ تلك المسابقة بإدارة شباب قلين بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وتحت إشراف صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب بالمديرية، والدكتور فوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومحمود الدوح، مدير إدارة شباب قلين، وفريق عمل قسم خدمات الشباب بإدارة شباب قلين.