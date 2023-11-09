مسابقة فنية في الرسم الفوري بمشاركة 40 مبدعا بكفر الشيخ

نظمت إدارة شباب فوه، المسابقه الفنية في الرسم الفوري بمركز شباب قبريط بمشاركة 40 عضوا من أعضاء مراكز الشباب التابعة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مسابقة فنية للإبداع

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المسابقة أسفرت عن فوز فرح ناجي بالمركز الأول، ولبنى السيد بالمركز الثاني، ونغم أسامة بالمركز الثالث، وولاء محمد بالمركز الرابع، المسابقة حكمها عصام بحبح معلم وخبير بمدرسة فوه الثانوية.

مسابقة فنية للمبدعين

بينما شارك أعضاء مراكز شباب فوة بالمسابقة الفنية، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، والسيد درويش، مدير إدارة شباب فوة وفريق عمل الإدارة.

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة تنظم عدد من المسابقات الفنية للشباب في مختلف المجالات منها الرياضية، وأخرى الثقافية، والفنية، التي تؤهلهم إلى رسم طريق النجاح والتفوق.