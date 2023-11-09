عضو «إفريقية النواب»: الرئيس السيسي يضرب أروع الأمثلة الإنسانية في دعم الأشقاء

ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، بما أعلنته الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال عقد مؤتمراتها الصحفي الثاني، للإعلان عن الخطوات التي سوف تتخذها في المرحلة القادمة، عن توجيه المرشح الرئاسي لحملته بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحدود الدنيا، وذلك دعما لأشقائنا في فلسطين.

دعم مصر للعرب

وقالت النائبة نيفين حمدي في بيان صادر عنها اليوم، إن الرئيس السيسي، دائما وأبداً ما يضرب أروع الأمثلة في الإنسانية والوطنية والإخلاص تجاه المصريين والعرب، لافتا الي ان موقف الرئيس السيسي العروبي لدعم الاشقاء مشرف ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن السيسي هو الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، فهو أول من وضع القضية الفلسطينية على أجندة أولويات السياسة الخارجية المصرية، فضلا عن تأكيده الدائم ومطالبته المستمرة في كل محفل دولي أو مناسبة وطنية بضروروة وقف العنف واحتواء التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي لحملته الانتخابية بدعوة جميع الأحزاب والجهات المؤيدة بالتبرع في حساب المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى رأسهم مؤسسة حياة كريمة لخدمة القضية الفلسطينية، رساله تأكيد للعالم اجمع بحرص المصريين قيادة وحكومة وشعبا علي تسخير وتقديم كافة اوجه الدعم للاشقاء في فلسيطن، ورساله تأكيد علي أن فلسطين جزء من الأمن القومي المصري.

وناشدت نائبة حماة الوطن، جميع المصريين، الوقوف صفًّا واحدًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحمل على عاتقه شرف ومقدرات وقضايا الأمة وهموم الاشقاء في الوطن العربي، وسعيه وعمله من أجل بناء مصر الجديدة التي يحلم بها المصريين، كما ناشدت جميع الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة سرعه الاستجابه لدعوات الرئيس لتقديم أوجه الدعم والمساعده والاغاثه للاشقاء في غزة، موجهة تحية إعزاز وتقدير للقيادة السياسية الرشيدة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه العروبي للأشقاء العرب في محنتهم.