مدير حملة فريد زهران: البرنامج الانتخابي شامل كل المحاور

قال باسم كامل، مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن البرنامج الانتخابي يشهد انحيازات سياسية وفتح المجال العام أمام الحريات لمختلف القطاعات؛ منها الحريات والجمعيات الأهلية المختلفة.

وأضاف كامل في تصريحات لـ«الوطن» أن البرنامج الانتخابي يضم كل المحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية مع التركيز على سياسات الإصلاح الاقتصادي المختلفة، وإعادة جدولة المشاريع القومية التي ليست ذات عائد على المدى القصير أو المتوسط، واستثمارها في مشروعات تحقق عائدا قريب المدى.

جولات المرشح الرئاسي فريد زهران

وأشار مدير حملة المرشح الرئاسي، إلى أن البرنامج الانتخابي تم وضعه بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين، وذلك حتى يكون كل قرار جاء بناء على دراسة واعية كافية، عكف عليها عدد من الخبراء والمتخصصين، مشيرا إلى أن الحزب سوف يجري جولات في مختلف المحافظات انطلاقا من الغد من محافظة أسيوط وسوف نستكمل باقي المحافظات، بالإضافة إلى طرح البرنامج التفصيلي خلا الأيام المقبلة.