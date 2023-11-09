وفد أمريكي يزور مصر للتأكيد على دورها الريادي في إرسال المساعدات عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم /الخميس/ أن وفدا يترأسه وكيلة وزارة الخارجية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، عزرا زيا سيزور مصر للإعراب عن تقدير واشنطن لدور القيادة المصرية في دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.

وفد أمريكي في مصر

وأوضحت الخارجية الأمريكية ، في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم، أن الوفد الأمريكي يضم أيضا المبعوث الأمريكي للقضايا الإنسانية بالشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد ومساعدة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مكتب المساعدات الإنسانية سارة تشارلز.

جولة الوفد

وأضافت أنه من المقرر أن يلتقي الوفد الأمريكي أثناء زيارته القاهرة مع المسؤولين المصريين وممثلي وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى ؛ لمناقشة الشراكة المستمرة في تسهيل التدفق السريع والمستدام للمساعدات إلى غزة.

زيارة لعدة دول

ووفقا للبيان، استهلت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان اليوم جولة خارجية تشمل فرنسا وإسبانيا ومصر وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تمثل المسؤولة الأمريكية اليوم بلادها في مؤتمر إنساني دولي تستضيفه الحكومة الفرنسية ؛ لمراجعة الاستجابة الإنسانية في غزة وحشد دعم دولي أكبر لتلبية الاحتياجات العاجلة.

ومن المنتظر أن تشارك زيا خلال زيارتها لإسبانيا في مؤتمر «شبكة الهجرة الأوروبية» الذي يعقد في العاصمة مدريد ، حيث ستتحدث في لجنة تركز على مسارات العمل التكميلية للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية كما ستلتقي مع مسؤولين من وزارة الخارجية الإسبانية ووكالة التعاون الدولي والتنمية.