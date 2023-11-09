أمريكا وكوريا الجنوبية تتبنيان استراتيجية ردع موسعة ضد بيونج يانج

قال وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، اليوم الخميس، إنه ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن اتفقا على تنسيق واشنطن وسول لتنفيذ استراتيجية ردع موسعة ضد تهديدات كوريا الشمالية.

وأضاف «بارك»، أنهما يطالبان كوريا الشمالية بإلغاء خطة لإطلاق قمر صناعي للتجسس، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

توسيع التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا

وعقد وزير الخارجية بارك جين ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، محادثات حول مخاوف بشأن توسيع التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.

تأتي المحادثات بعد الكشف عن أن كوريا الشمالية زودت روسيا بكمية كبيرة من الذخائر والأسلحة لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا بموجب صفقة أسلحة تم التوصل إليها في قمة سبتمبر بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووصل بلينكن إلى كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، بعد حضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو.