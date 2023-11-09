متحدث حملة فريد زهران: سعينا لعمل برنامج انتخابي جاد

قالت النائبة أمبرة صابر، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إننا بدأنا الترشح للانتخابات الرئاسية في ظروف مغايرة تماما عما نمر به الآن، ووجبت علينا هذه الظروف أن ننظر إلى الأمور بطريقة مختلفة، والبحث عن بدائل وصمامات أمان.

وأضافت صابر خلال مؤتمر فريد زهران، إن كل الأحزاب الموجودة هنا اليوم وهي تشكل الأحزاب المعارضة، هي رقم واحد صحيح وتشكل جزءا من هذه البلد، ونرى أن مهمتنا الأولى هي البحث عن بدائل والإشارة إليها، وسعينا منذ البداية أن نضع برنامج انتخابي جاد.

وأشارت المتحدث باسم الحملة أن البرنامج يقوم بشكل أساسي على الشباب والمرأة الذين ساهموا بشكل كبير في وضع المحاور الأساسية لهذا البرنامج، مشيرة إلى أنه لا يوجد مستقبل دون اشتراك الشباب في الحياة السياسية.