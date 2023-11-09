«الأونروا»: أطفال فلسطين يتوسلون للحصول على قطعة خبز ورشفة ماء

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن الأطفال اعتادوا على التعلم والضحك في المدارس، أما اليوم فهم يتوسلون للحصول على قطعة خبز ورشفة ماء، ويلجأون إليها للاحتماء من القصف المستمر على قطاع غزة.

حماية المدنيين في فلسطين

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي لإغاثة غزة في باريس مشددا على وجوب حماية المدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك مرافق الأمم المتحدة التي تستضيف النازحين، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إليهم في جميع أنحاء قطاع غزة.

لازاريني: الوضع في غزة مُحزن ويفطر القلب

وأضاف «لازاريني» أنه زار قطاع غزة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وعند زيارته لإحدى المدارس التابعة لـ«الأونروا»، وبها آلاف الأشخاص النزاحين، واصفًا الوضع بأنه «محزن ويفطر القلب».

وأوضح أنه من بين أكثر من 700.000 نازح يعيشون في ظروف مهينة مماثلة في 150 مدرسة ومبنى للأونروا في جميع أنحاء قطاع غزة: «الملاجئ مُكتظة، مع القليل من الطعام، أو الماء، أو الخصوصية، الظروف الصحية المروعة تمثل خطرًا يلوح في الأفق على الصحة العامة».