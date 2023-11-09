إصدار تشريعات الحقوق السياسية والنقابات.. ملامح المحور السياسي لبرنامج فريد زهران

قالت مريم عادل، مسؤول المحور السياسي في حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن الحملة الانتخابية تستهدف أن يكون الرئيس الحكم بين السطات.

وأضافت «مريم»، أن المحور السياسي يعتمد على محورين، داخلية وخارجية أولها فتح حوار مجتمعي بشأن التشريعات الجديدة لاستقلال القضاء، فضلا عن إصدار تشريعات ولوائح قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي النواب والشيوخ، كما يتم إجراء المجالس الشعبية والمحلية.

وأشارت، إلى أن مراجعة كل التشريعات والقوانين المنظمة للمجتمع المدني والنقابات بغرض استقلالها المالي والإداري.

أما بالنسبة للشأن الخارجي، أكدت على ضرورة التزام مصر، بما صدقت عليه من اتفاقات منها السياسية والمدنية، واستعادة دورها في المنظمات الحكومية والأممية.