شباب الهلال الأحمر: مستمرون في تجهيز المساعدات لأهالي غزة.. والأدوية أولوية قصوى

أكثر من شهر مضى، على بدء الحرب على قطاع غزة، ومع ذلك، لا يزال شباب الهلال الأحمر، يواصلون الليل بالنهار، لتجهيز المساعدات التي تدخل إلى القطاع بشكل يومي، وذلك لرفع العبء عن أهالي القطاع، بالتزامن مع تدفق المساعدات الدولية من الدول المختلفة والأمم المتحدة.

7 مخازن استراتيجية منتشرة في مدينة العريش، أبرزها مخزن ضرخام، أحد أكبر المخازن القريبة من مطار العريش الدولي، يعمل بها شباب الهلال الأحمر المصري، كخلية نحل متواصلة لشباب أعمارهم بين 18 و30 عاما، ومن ثم تنقل المساعدات إلى معبر رفح.

نعمل على تنسيق المساعدات مع الجانب الفلسطيني

قال أشرف أحمد السيد، أحد المشرفين على مخزن ضرخام، المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر المصري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عملية دخول المساعدات إلى قطاع غزة تتم بتنسيق بين الهلال الأحمر المصري، والجانب الفلسطيني، وذلك بناءً على أهم الاحتياجات.

وأضاف أن المساعدات التي تصل عبر مطار العريش الدولي، تضم مساعدات غذائية وأدوية، ومستلزمات طبية، إلى جانب المستلزمات الخاصة بالإعاشة المختلفة، كالخيام وأماكن الإيواء.

وأوضح «السيد»، أن المتطوعين يقومون بفرز وترتيب الأدوية في مخازن خاصة بها، في أماكن ذات درجة حرارة منخفضة، وذلك للحفاظ على جودتها، كما يتم وضع حليب الأطفال والمواد الغذائية في أماكن أخرى مخصصة لها، وترك المياه في جانب المخزن بعيدًا عن أشعة الشمس.

ولفت إلى أن المساعدات يجري إعادة ترتيبها على الشاحنات مرة أخرى، وذلك بناءً على الاحتياجات التي يطلبها الهلال الأحمر الفلسطيني، في قافلة تعبر من معبر رفح البري. ويتم وضع المساعدات على قواعد خشبية مغطاة بالبلاستيك من جميع الجوانب، وذلك لضمان سهولة حملها وإنزالها في الجانب الفلسطيني.

متطوع: نتبرع بوقتنا على مدار اليوم لإنقاذ أهلنا في غزة

أكد علي نصار، أحد المتطوعين في الهلال الأحمر ضمن فريق الطوارئ، أن جميع المتطوعين في الهلال الأحمر يعملون على تجهيز المساعدات التي مازالت تتوافد على مطار العريش الدولي فور وصولها إلى المطار.

أكد «نصار»، أن فرق الهلال الأحمر تعمل على نقل المساعدات إلى المخازن على مدار الساعة، ثم إلى معبر رفح البري، بمرافقة فرق الهلال الأحمر في ساعات عمل، قد تصل إلى 16 ساعة تقريباً.

قالت حنين أحمد، إحدى المتطوعات في الهلال الأحمر، أن الشابات يعملن جنبًا إلى جنب مع الشباب طوال اليوم، بكل حماس وطاقة. ومع انتهاء شحن كل سيارة، يشعر الجميع بالفخر بما حققوه، مما يدفعهم للبدء فورًا في السيارة التالية.

الهلال الأحمر الفلسطيني يتسلم 756 شاحنة

وأعلنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، تسلم 756 شاحنة، منذ بدء توجيه المساعدات إلى قطاع غزة في 21 أكتوبر الماضي، تتضمن مساعدات غذائية ومواد طبية وأدوية.

كما تسلم الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم 106 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، محملة بالمساعدات بالاضافة الى خمس مركبات اسعاف من دولة الكويت عبر معبر رفح، تحتوي الشاحنات على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.