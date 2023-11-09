«الهلال الأحمر» تسلم لنظيرتها الفلسطينية 81 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن تسليم نظيرها الهلال الأحمر الفلسطيني، دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية العاجلة، عن طريق معبر رفح البري، وفقًا لمتطلبات واحتياجات النظير الفلسطيني.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر المصري، في بيان مقتضب لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ عدد الشاحنات الإغاثية التي سُلمت للأشقاء في قطاع غزة اليوم 81 شاحنة، مشيرة إلى أنها تحتوي على معلبات غذائية وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية عبارة عن مسكنات ومضادات حيوية وعقاقير للعظام وكريمات ومراهم للحروق.

8 آلاف طن مواد غذائية تدخل غزة

وقال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إن حجم المساعدات الإغاثية والإنسانية التي نُفدت لقطاع غزة تقدر بـ8 آلاف طن، منوهًا بأنّها بمساندة جميع جمعيات ومؤسسات الدولة المصرية، إضافة إلى عدد 13 منظمة دولية و17 دولة.

وأكد الناظر أنّ دور جمعية الهلال الأحمر منذ اندلاع الأزمة في غزة، جراء الاعتداء الغاشم الذي يتعرض له القطاع، نتيجة قيام المقاومة الفلسطينية بعملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023، يمتثل في تقديم الدعم النفسي الاجتماعي للأشقاء الفلسطنيين.