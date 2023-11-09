وزير خارجية بريطانيا: الاحتياجات الإنسانية لشعب غزة تحدٍ مباشر

أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الخميس، أن «التحدي المباشر هو الاحتياجات الإنسانية لشعب غزة».

بيان صادر

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بنظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود في الرياض لبحث الوضع في غزة، وفقا لما أوردته صحيفة «الجارديان» البريطانية عبر موقعها الإلكتروني.

دعوة لوقف إطلاق النار

وقال كليفرلي إن «الدعوات لوقف إطلاق النار في غزة مفهومة، لكن ما ندركه أيضًا هو أن إسرائيل تتخذ إجراءات لضمان استقرارها وأمنها».

وأضاف: «بالطبع، نريد أن نرى حلاً لهذا الوضع الرهيب في أسرع وقت ممكن».

اجتماعات مستمرة

وتأتي زيارة كليفرلي إلى السعودية بعد حضوره اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، حيث اتفق المجتمعون على الحاجة العاجلة لهدنات إنسانية لتسهيل دخول المساعدات التي توجد حاجة ماسّة إليها، وتسهيل حركة المدنيين، والإفراج عن الرهائن.

وأرسلت المملكة المتحدة معدات وأدوات حيوية ومساعدات منقذة للحياة لمساعدة المدنيين في غزة، وزيادة قيمة المساعدات البريطانية المقدمة للأراضي الفلسطينية المحتلة بمقدار 30 مليون جنيه إسترليني.