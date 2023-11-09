سكرتير عام محافظة سوهاج يتفقد اصطفاف معدات الوحدة المحلية بالمنشاة

في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالجاهزية التامة لمجابهة الكوارث والأزمات ومراجعة معدات الإغاثة والتأكد من كفاءتها، كلف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الخميس، اللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة بتفقد اصطفاف معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، يرافقه أحمد أبوهمام رئيس المركز، ومديري إدارات التفتيش المالي والإداري، والمتابعة، والسيارات، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لمواجهة الأزمات، ومراجعة المعدات والتأكد من جاهزيتها.

تنفيذ المهام الطارئة ومجابهة الأزمات حال حدوثها

وأكد «عبدالجابر» على ضرورة الجاهزية التامة لكافة المعدات، والمتابعة المستمرة بشكل يومي لحالة المعدات والسائقين لتنفيذ أي مهام طارئة ومجابهة الأزمات حال حدوثها، لافتا إلى تنفيذ توجيهات محافظ سوهاج، بمراجعة كافة المعدات بجميع الوحدات المحلية، ومديريات الخدمات بشكل يومي.