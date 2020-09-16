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تجهيز مستشفى كفر شكر بالقليوبية بأحدث المعدات الطبية

كتب:

حسن صالح
11:27 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
جانب من الجولة

جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية، اليوم، داخل مستشفى كفر شكر لمتابعة استلام لجنة من وزارة الصحة للمستشفى بغرض تجهيزه بعدد 230 سريرًا للعناية المركزة، وتركيب جهاز الأشعة المقطعية ومعمل الكيمياء بالتحاليل الطبية وفتح العيادات الخارجية.

وقال المحافظ إن تكلفة المستشفى بلغت ۲۲۰ مليون جنيه، جرى إنفاقها على التطوير الشامل واستحداث المباني، ويضم المستشفى 29 حضانة للأطفال المبتسرين، و ۲۰ سریر عناية مركزة، وقسم استقبال وطواريء، وقسم عمليات، وقسم مناظير، وقسم الكلى.

وأضاف ان المستشفى يحتوي على  42 ماكينة للغسيل الكلوي، وعيادات خارجية للتخصصات الطبية المختلفة، وأقسام الأشعة ومنها الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية، والمعامل بأنواعها المختلفة وبنك الدم، وأجنحة إقامة مختلفة منها المجاني والاقتصادي والفندقي.

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