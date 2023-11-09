المتحف اليوناني ينظم ورشة عمل حول تصميم أثاث مستدام من جريد النخيل

ينظم المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية بالتعاون مع معهد جوته الألماني، ومركز تحديث الصناعة، ورشة عمل مشروع «بالموبيليا» وذلك يومي 17 و18 نوفمبر الجاري، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ووفقًا لخطة وزارة السياحة والآثار وقطاع المتاحف في تطبيق الاستدامة في المتاحف.

تصميم أثاث مستدام من جريد النخيل

وأوضح قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن ورشة عمل المشروع عبارة عن تصميم أثاث مستدام من جريد النخيل، لافتا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى إعادة تدوير جريد النخيل، وإلى الحفاظ على أحد الحرف التراثية من الاندثار، والتي اشتهر المصري القديم بامتهان تلك الحرفة منذ آلاف السنين حيث تعد تلك الحرفة من أهم الصناعات التي اشتهر بها أبناء الصعيد على مدار آلاف السنين إلا أنها باتت مهددة بالانقراض، فضلا عن دورها في تحسين المستوى المادي والمعيشي وتحقيق حياة كريمة بين أفراد المجتمع.

وأضاف القطاع في بيان اليوم، أن هذه الورشة تتيح الفرصة لمحبي التصميم وإعادة التدوير تعلم تنفيذ تصميمات لقطع أثاث من جريد النخل على يد الخبيرة الألمانية Mina Mahouti، فيما يقوم متدربون باحدى القرى بصناعة القطع المبتكرة في هذه الورش.