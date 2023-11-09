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مسؤول البرنامج الاقتصادي بحملة فريد زهران: تحسين الهيكل الاقتصادي أولوية

كتب:

محمد أباظة وسهلية هاني
07:00 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
محمد سالم ، مسئول البرنامج الاقتصادي بحملة المرشح الرئاسي فريد زهران

محمد سالم ، مسئول البرنامج الاقتصادي بحملة المرشح الرئاسي فريد زهران

قال الدكتور محمد سالم، مسؤول البرنامج الاقتصادي بحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن المحور المحور الاقتصادي في الحملة ينتهج إحداث تنمية اقتصادية حقيقية، تهدف إلى حل المشكلات الاقتصادية، وتعكس رؤيتنا الجانب الاقتصادي، التي تهدف بالأساس إلى تحسين الهيكل الاقتصادي.

وأضاف سالم خلال المؤتمر الصحفي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أن الهدف من البرنامج الاقتصادي هو إحداث تنمية فارقة، وتحسين الهيكل الاقتصاي، بالإضافة إلى تبني مشروعات لتعميق التصنيع والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

وتابع: «رؤيتنا في البرنامج تهدف في الأساس لخلق تنمية، وإعادة التنافسية وإتاحة المنافسة، وقد درسنا بالفعل أكثر السبل المتاحة لحل كل المشكلات، ومناقشة البدايل المختلفة».

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