مجالس السيرة النبوية تكشف سنوات الدعوة في مكة قبل الهجرة

كشفت مجالس السيرة النبوية برئاسة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، سنوات الدعوة في مكة قبل الهجرة، بمناسبة المولد النبوي، حيث لفتت إلى أنّ هناك 3 مراحل لسنوات الدعوة في مكة قبل الهجرة ومدتها «13 سنة».

سنوات ومراحل الدعوة

- الدعوة السرية:

استمرت 3 سنوات كانت الدعوة فيها قائمة على الأفراد، وكانوا يعتنقون الإسلام سراً ويجتمعون سراً.

- الدعوة المحلية:

بداية الجهر بالدعوة ونزول قوله تعالى: «فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين»، فجهر سيدنا محمد بالدعوة عند الصفا، وتعرض فيها المسلمون للتعذيب من المشركين، وكان فيها المقاطعة والحصار.

- الدعوة الإقليمية:

بدأت بالسنة العاشرة من البعثة بعد معاناة المسلمين من التضييق عليهم في مكة، فذهب النبي إلى الطائف ثم إلى العقبة الأولى فالعقبة الثانية، فكأن الدعوة بذلك انتقلت من مكة إلى ما هو أوسع من مكة، حتى انتهت بالهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة المنورة.

إجازة المولد النبوي

ويوافق موعد المولد النبوي يوم 12 ربيع الأول من كل عام، حيث سيوافق يوم المولد النبوي 2023 في مصر يوم الأربعاء المقبل 27 سبتمبر 2023، حيث أوضحت دار الإفتاء أنه وُلد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع طلوع فجر يوم الإثنين 12 ربيع الأول عام الفيل، في عام 53 قبل الهجرة النبوية، وهو الموافق 20 أبريل 571 ميلادية، وهذا هو أشهر الأقوال وما عليه عمل الأمة.