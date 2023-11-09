إصابة عضوين ضمن طاقم الهلال الفلسطيني.. وخروج سيارتي إسعاف من الخدمة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مساء اليوم، إصابة إحدى العاملات ضمن طواقم الهلال بالرصاص الحي، وإصابة أحد المتطوعين خلال استهداف آخر في قطاع غزة.

وقال بيان رسمي للهلال الأحمر الفلسطيني، إن «الزميلة صابرين عبيدي أصيبت بالرصاص الحي في الظهر، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، حيث تم استهداف سيارة إسعاف الهلال بشكل مباشر».

واضاف البيان، أن استهداف لقوات الاحتلال لمحيط مستشفى العودة في شمال غزة، أسفر عن إصابة متطوع مسعف، وخروج سيارتي إسعاف الهلال الأحمر عن الخدمة خلال استهداف قوات الاحتلال.

رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا 4 من طواقمنا في الحرب على غزة

وقال الدكتور يونس الخطيب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن جميعة الهلال فقدت 4 من أكفأ طواقمها من أطقم الإسعاف، مشيرا إلى أن العاملين يواجهون ظروف غير طبيعية، وهم صامدون رغم الظروف التي لم يتعرض لها من قبل.

وأضاف «الخطيب» أن قوات الاحتلال الاسرائيلية، استهدفت استهدفت كل ما هو فوق الأرض، فاستهدفت المستشفيات، وطواقم الإسعاف، والطواقم الصحية.

وتسبب الاعتداء المستمر على القطاع الصحي في قطاع غزة، في تقليص غالبية الخدمات المقدمة في مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، مع خروج 16 منشأة صحية عن الخدمة.