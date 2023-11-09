رئيس أمناء «الشباب المصري»: 300 ألف علبة دواء و40 ألف غطاء لإغاثة غزة

قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إنَّه بلغة الأرقام يمكن رصد حجم المساعدات التي تم إرسالها إلى أهالي غزة من «التحالف»، والتي تكونت من «300 ألف علبة دواء، و40 ألف غطاء أو بطانية، وآلاف الأطنان من المواد الغذائية المتنوعة والمعلبات الجاهزة للإطعام بشكل مباشر في ظل أزمة الوقود الموجودة داخل قطاع غزة».

«ممدوح»: الحصار الكامل لغزة يدفعنا لإرسال جميع المستلزمات

وأضاف «ممدوح»، خلال استضافته ببرنامج «رسالة وطن»، والذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، على راديو 9090، أنَّه في ظل الحصار الكامل الذي يفرضه الاحتلال على مدار أكثر من شهر، ويمنع حتى دخول مياه الشرب، بما يعد جريمة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معاني، كان لابد من إرسال جميع مستلزمات الحياة اليومية لإبقاء أهالي غزة على قيد الحياة.

ما يحدث في غزة كارثي بكل الأحوال

وتابع رئيس مجلس أمناء «الشباب المصري»، أنَّ ما يحدث في غزة كارثي بكل الأحوال، والقانون الدولي الإنساني والمعاهدات والإتفاقيات الدولية، مثل «أوسلو» و«جنيف»، والقواعد المعروفة والعرف الدولي، جميعها يجرم ما قامت به سلطات الاحتلال من اعتداءات، ليس فقط حصارها للمدنيين لكن أيضاً الاعتداء على المنشآت الصحية وقوافل الإغاثة والصحفيين.

واستطرد «ممدوح»، «مؤسسات التحالف المهنية تعمل على رصد وتوثيق انتهاكات وجرائم الاحتلال، وهو دور لا يقل أهمية عن جمع وإرسال المساعدات إلى غزة، وذلك لعقاب كل من شارك وكان له دور في هذه الانتهاكات».