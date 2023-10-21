تحرير 11 محضرا في حملة مكبرة ضد تجار السجائر ببني سويف

أعلن المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، اليوم السبت، نتائج الحملات التي شنتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين، التي أسفرت عن تحرير 11 محضرا تموينيا ضد تجار السجائر، في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، على مدار أسبوع.

تحرير 11 محضرا تموينيا ضد تجار السجائر في بني سويف

وقال وصفي عبد الله خلال تصريحات صحفية إنه جرى تحرير 11 محضرًا ضد تجار سجائر ودخان خلال عدة حملات تموينية، لقيامهم بتجميع والحصول على حصصه بطرق غير مشروع وغير مستحقة لهم من السجائر بغرض الاحتكار، وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وعرض وبيع سجائر غير معلوم مصدرها.

كما تمكنت الحملات من ضبط 2715 علبة سجائر محلية الصنع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف.

ضبط مصنع يُدار بدون ترخيص في بني سويف

وأشار إلى أن الحملات التي شنتها مديرية التموين في بني سويف، تمكنت من ضبط أحد المصانع التي تعمل في مجال إنتاج المواد الغذائية الذي يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، ويقوم بإنتاج زبد جاموسي وبقري من مكونات صناعية مجهولة المصدر، حيث جرى التحفظ على 200 كيلو جرام من الزبد المنتج وسحب عينات لعرضها على المعامل المختصة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات القياسية من عدمه.