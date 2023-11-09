ختام فعاليات «المرأة تقود في المحافظات» بالبحيرة.. استفاد منها 125 متدربة

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ختام فعاليات برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، الذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب في المحافظة، على مدار 3 أسابيع لتدريب 125 سيدة على المهام القيادية.

إشادة ببرنامج المرأة تقود في المحافظات

وأشادت نائب محافظ البحيرة بالجهود التي تقوم بها الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، لوضع الأكاديمية في المكانة التي تستحقها، من أجل رفع شأن مصر أولا، والجهاز الإداري للدولة.

وأكدت «بلبع»، دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أولى المرأة رعاية خاصة، حيث تم إتاحة الفرصة أمامها، لتولي الوظائف القيادية، بالإضافة إلى توفير البيئة والمناخ الملائم لها في شتى المجالات، للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية، والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

وفي الختام، وزعت الدكتورة نائب محافظ البحيرة، شهادات اجتياز التدريب لعدد 125 متدربة، التي جاءت في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأهيل وتدريب الكوادر الفاعلة لتحقيق إستراتيجية مصر 2030، وتحسين أداء الجهاز الإداري بجميع المحافظات المصرية.