محافظ دمياط تشيد بمحاور برنامج «المرأة تقود في المحافظات»

أشادت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بمحاور برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، الذي أطلقته الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث جاء ذلك خلال لقائها بالمتدربات بالأسبوع الختامي من هذه المرحلة.

وأكدت «محافظ دمياط» أننا جميعا سعداء بالشراكة المتميزة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لإطلاق برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، والذي يجري تنفيذه بجميع المحافظات على التوازي.

وأشادت بما يتضمنه البرنامج من حزم تدريبية مختلفة تقوم على أسس مهنية وتتضمن محاور مختلفة مثل «التوعية، ريادة الأعمال والعمل الحر، بناء الدولة وقيام الأمم، تكنولوجيا المعلومات، التسويق ومحور المالية»، حيث يساهم كل ذلك في دعم إستراتيجية تمكين المرأة وتطوير مهاراتها وقدراتها، وذلك تماشيًا مع جهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتمكين المرأة، والذي بدا واضحا مع توليها لمناصب قيادية بالمؤسسات المختلفة.

ووجهت «المحافظ» الشكر إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تلك الجهود للوصول بالبرنامج، وتنفيذه داخل المحافظة للتيسير على المتدربات، وأيضًا جهودهم المبذولة لإعداد كوادر قيادية قادرة على رسم السياسات واتخاذ القرارات.

كما دعت «المحافظ» السيدات المشاركات من مختلف الجهات لتطبيق أوجه الاستفادة من البرنامج بوظائفهم لتحقيق الطفرة والنجاحات على كل الأصعدة، حيث فتحت باب النقاش معهم للتعرف على تلك الأوجه، وأيضًا مقترحاتهم لتحقيق المزيد من التعاون مع الأكاديمية.