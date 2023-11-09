ما علاقة البحة وتغير الصوت بارتجاع المرئ؟.. أكثر الأمراض شيوعا في العالم

يعد ارتجاع المريء من أكثر الأمراض شيوعا في العالم، إذ يصاب به الكثيرين، وتوجد منه أنواع عدة، فمنه «الخفيف والمعتدل والحاد»، ويحدث عندما ترتفع حموضة المعدة، وتتمثل أعراضه في عودة الطعام إلى مجرى قناة المريء وغيرها.

أعراض ارتجاع المرئ

هناك العديد من الأشخاص يعانون من البحة وتغير الصوت، وربما يعتبروا أن هذا أمر طبيعا، ولكن ربما يجهلون أن السبب في ذلك هو الإصابة بإرتجاع المرئ وبالتحديد الارتجاع الحمضي الذي يتم تجاهله كثيرًا، حيث يعاني واحد من كل 10أشخاص يزورون طبيب الحنجرة من الارتجاع الحنجري البلعومي (LPR)، الذي يعمل على انتقال الإنزيمات اللزجة الموجودة عادة في المعدة إلى الحلق ما يؤثر على الصوت، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل البريطانية».

وفيها يتعلق بهذا الشأن، قال الدكتور محمد عز العرب استشاري الجهاز الهضمي والكبد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن ارتجاع المرئ قد يؤدي بالفعل إلى تغير الصوت والبحة، لأنها تؤدي إلى التهابات في الأحبال الصوتية ومن الممكن أن تؤدي إلى حساسية في الجيوب الأنفية، وحساسية صدرية، وذلك لأن ارتجاع المرئ يسبب آثارا جانبية.

أعراض ارتجاع المرئ

هناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بارتجاع المرئ وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك» والتي منها:

حرقان في المعدة.

2- الإصابة بالربو.

3- السعال المزمن.

4- الإصابة بآلام في الصدر.

5- آلام في الحلق.

6- البلغم.

7- الصعوبة في البلع.

8- التقيؤ والغثيان.

9- الشعور بالدوار.

ويحدث ارتجاع المرئ عندما يتكرر ارتداد حمض المعدة إلى المريء، والذي يؤدي إلى تهيّج بطانة المريء في الغالب.

ارتجاع المريء قد يصيب كبار السن بالتهابات رئوية متكررة، وفقا لما نشرته وزارة الصحة والسكان، لذلك من الضروري علاج ارتجاع المريء عند هؤلاء الأشخاص حتى لا يصابوا بالأمراض التنفسية مثل «الالتهاب الرئوي، النوبات الحادة من الربو الشعبي، النوبات الحادة من السدة الرئوية».