رئيس الوزراء: نحرص على إشراك القطاع الخاص في خطط التنمية المستدامة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، يساهم في إلقاء الضوء على الأهمية التي تطلع عليها المباردة بالنسبة إلى المشروعات الخضراء، لافتاً إلى أنه تم إطلاق المبادرة قبل شهور من استضافة مؤتمر المناخ COP27.

«مدبولي»: المبادرة ترسيخ لأهمية دمج آليات التكيف مع التغيرات المناخية

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في حفل إعلان نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بحضور عدد من الوزارء والمحافظين، أنَّ المبادرة تعد ترسيخ لأهمية دمج آليات التكيف مع التغيرات المناخية في البرامج والمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها من جانب القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني وذلك في إطار حرص الدولة الدائم على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

نسعى إلى تحقيق الاتساق بين المعايير البيئية والعالمية للاستدامة

وتابع رئيس الوزراء، «نسعى إلى تحقيق الاتساق بين المعايير البيئية والعالمية لتحقيق الاستدامة والتعافي الأخضر»، مشيراً إلى التحديات العديدة التي يواجهها العالم والمرحلة الدقيقة الراهنة وسط تعاقب العديد من الأزمات، مثل جائحة كوفيد-19 وتداعياتها وأزمة التضخم العالمية واندلاع أزمات جيوسياسية أبرزها الأزمة الأوكرانية بجانب أزمة الشرق الأوسط الحالية.

واستطرد «مدبولي»، «أدت هذه التحديات العالمية إلى تزايد معدلات الفقر والتحديات المتعلقة بتوفير التمويل اللازم لبرامج الرعاية الصحية وجهود الحماية البيئية ومختلف برامج التنمية خاصة وسط ما تمثله التغيرات المناخية من تحدي دائم يواجه كافة الدول وما لها من انعكاسات على خطط التنمية المستدامة والشاملة».

وأشار إلى أنه في هذا الإطار، بادرت الدولة المصرية على اطلاق العديد من المبادرات والمشروعات الداعمة للتعامل مع التغيرات البيئية بأسلوب استباقي يستهدف تقديم حلول مبتكرة وفعالة وتشاركية لترجمة مستهدفات الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر إلى واقع عملي.