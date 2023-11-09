نيللي كريم تبدأ تصوير مسلسل «فراولة» في يناير

تواصل الفنانة نيللي كريم، التحضير لمسلسلها الجديد «فراولة» الذي تُشارك به في موسم دراما رمضان المُقبل 2024، وهو العمل الذي تعود به للكوميديا، بعد سنوات من الغياب.

وقال مصدر لـ«الوطن»، إنّ الشركة المنتجة استقرت على شهر يناير المُقبل، ليكون موعدًا مبدئيًا لانطلاق التصوير، حيث إنّ العمل ما زال في مرحلة الكتابة حاليًا، ولم يتم التعاقد مع أي ممثل حتى الآن.

عودة نيللي كريم للكوميديا

وكانت الفنانة نيللي كريم، قد قالت في وقتٍ سابق، خلال حوارها مع فاطمة مصطفى، في برنامج «الراديو بيضحك»، على «الراديو 9090»، إنها ستعود إلى الكوميديا، في موسم رمضان 2023، لاسيما وأنها قدمت الموسمين الماضيين، تجارب درامية جادة، وهما «عملة نادرة» و«فاتن أمل حربي»، قائلة: «الدراما تعبتني نفسيًا، وقلت أقدم كوميديا بقى».

نيللي كريم في فيلم فوي فوي فوي

ويُعرض حاليًا للفنانة نيللي كريم، فيلم «فوي فوي فوي»، بمشاركة محمد فراج، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حجاج عبدالعظيم، حنان يوسف، ظهور مميز لـ بسنت شوقي.

وتدور أحداثه حول شاب فقير، يسعى للسفر للخارج مستغلًا فريق كرة قدم للمكفوفين، ويحاول الانضمام إليها بزعم أنه كفيف البصر، ليخوض معها تجربة المشاركة في إحدى البطولات بالخارج ليتمكن للسفر إلى أوروبا، وخلال رحلته تتصاعد الأحداث في إطار من المفاجآت.