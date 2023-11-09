من هو المرشح الرئاسي حازم عمر؟ (انفوجراف)

أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انفوجرافا عن المرشح الرئاسي حازم عمر، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية، للمرشحين.

معلومات عن المرشح الرئاسي حازم عمر

الاسم: حازم محمد سليمان عمر وشهرته حازم عمر.

- ولد في 12 أغسطس 1964 بمحافظة القاهرة.

- ترجع جذوره إلى مركز منشأة عمر ومركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

- هو سليل عائلة عمر وهي عائلة سياسية وبرلمانية منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر وحتى عام 2023.

- حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية عام 1986.

نشاط حازم عمر العام والسياسي

- هو مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري ذو التوجه الليبرالي.

- شارك في اتفاقية الميركاسور عام 2009 كمستشار لوزير الصناعة والتجارة المصري الأسبق رشيد محمد رشيد.

- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى الشركات العاملة في مجال التنمية السياحية.

- عضو مجلس الشيوخ.

- رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ المصري.

- أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار «نقدر مع بعض هنغير».

- رقم المرشح 4.

- الرمز الانتخابي «السلم».