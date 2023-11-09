من هو المرشح الرئاسي حازم عمر؟ (انفوجراف)
كتب:
يسرا البسيوني
10:20 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
المرشح الرئاسي حازم عمر
أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انفوجرافا عن المرشح الرئاسي حازم عمر، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية، للمرشحين.
معلومات عن المرشح الرئاسي حازم عمر
الاسم: حازم محمد سليمان عمر وشهرته حازم عمر.
- ولد في 12 أغسطس 1964 بمحافظة القاهرة.
- ترجع جذوره إلى مركز منشأة عمر ومركز الحسينية بمحافظة الشرقية.
- هو سليل عائلة عمر وهي عائلة سياسية وبرلمانية منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر وحتى عام 2023.
- حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية عام 1986.
نشاط حازم عمر العام والسياسي
- هو مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري ذو التوجه الليبرالي.
- شارك في اتفاقية الميركاسور عام 2009 كمستشار لوزير الصناعة والتجارة المصري الأسبق رشيد محمد رشيد.
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى الشركات العاملة في مجال التنمية السياحية.
- عضو مجلس الشيوخ.
- رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ المصري.
- أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار «نقدر مع بعض هنغير».
- رقم المرشح 4.
- الرمز الانتخابي «السلم».