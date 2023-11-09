المرشح الرئاسي حازم عمر: الملف الاقتصادي على رأس أولوياتي

بدأت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أولى خطوات الدعاية الإنتخابية بتوزيع صور البرنامج الانتخابي على المواطنين في الشوارع، وتعليق البانرات الخاصة بصور المرشح في الميادين الكبرى.

إعادة هيكلة المالية العامة

وقال المرشح الرئاسي حازم عمر، لـ«الوطن»، إنّ أولى أولوياته خلال المرحلة المقبلة سترتكز على الملف الاقتصادي، إذ يسعى فيه لزيادة الإنتاج الصناعي والزراعي والاستخراجي، وكذلك إعادة هيكلة المالية العامة، وهيكلة الأعباء الضريبية بما يحقق العدالة الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي بالقضاء على معوقاته، وكذلك ملف الصحة والتعليم، مؤكدا أنّ هدفنا تحسين الخدمات دون زيادة عجز الموازنة.

وأضاف أنّ الملف السياسي وخاصة فيما يتعلق بالتوازن بين حقوق الإنسان ومتطلبات الأمن القومي وكذلك دور الأحزاب وفعاليتها، فضلًا عن فتح المجال العام لإحداث تنمية سياسية ملموسة.

حازم عمر: لم نرصد أي عمل لإعاقة مؤيدينا

أشار عمر إلى أنّ قرار ترشحه في انتخابات الرئاسية لم يكن قرارًا فرديًا بل حزبيا بتصويت داخلي ديمقراطي، موضحا أنّه قرار كان مخططًا له من 2015.. «لدينا من الخبرة التنظيمية ما يمكننا من إدارة العملية الانتخابية بكفاءة ويسر، ولم تحدث مضايقات ولم ترصد الحملة أي عمل ممنهج لإعاقة أو منع مؤيدينا».

يذكر أنّ الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، عقدت مؤتمرا صحفيا خلال الأسابيع الماضية، كشفت فيه تفاصيل برنامج مرشحهم الرئاسي الذي يرتكز على المشكلات الاقتصادية ويضمن طرق حلها، بحضور أعضاء الحملة وعدد من قيادات حزب الشعب الجمهوري، الذين أكدوا دعم مرشحهم، والوقوف خلفه خلال المارثون الرئاسي المنتظر انطلاقه مطلع شهر ديسمبر المقبل.