ملامح برنامجي عبد السند يمامة وفريد زهران.. التنوع شعار الانتخابات الرئاسية

تشهد الانتخابات الرئاسية تنوعا ملحوظا في توجهات المرشحين المتنافسين على منصب رئيس الجمهورية، ومثلت المعارضة تواجدا قويا في السباق الرئاسي، إذ شهدت القائمة النهائية المكونة من 4 متنافسين 2 من أحزاب معارضة، هما عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وفريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

ملامح برنامج عبدالسند يمامة

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، رمز «النخلة»، أن البرنامج الانتخابي لحزب الوفد يتضمن الكثير من الحلول للأزمة الاقتصادية، من خلال رؤية واقعية للمشاكل التي يعاني منها المواطنون، مضيفًا أن البرنامج الانتخابي يهتم بضرورة البدء في الإصلاحات التشريعية الخاصة بالقضايا الاقتصادية، وضرورة توحيد جهات الولاية الاقتصادية.

وأكد رئيس «الوفد» ضرورة تشكيل المجموعة الاقتصادية من العقول المصرية، للنهوض باقتصاد البلاد وحل جميع الأزمات الاقتصادية التي يتعرض لها المواطنون، منوهًا إلى أهمية الإصلاح التشريعي فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الخارجية، وأهمية إقامة المشروعات ذات العائد السريع، لتعود ثمارها على المصريين في أسرع وقت.

وأشار إلى ضرورة حسن إدارة الموارد المصرية الحالية، بما يتماشى مع المنظومة الاقتصادية الجديدة التي يتضمنها البرنامج الانتخابي، مضيفًا أن البرنامج الانتخابي ضمن رؤية جديدة للإصلاح السياسي قائمة على الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتفعيل مواد الدستور.

رؤية فريد زهران

أما فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي، رمز «الشمس»، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن برنامجه الانتخابي مكون من 4 نقاط يمكنهم تأدية مردود ناجح وسريع مباشر ينقذ الوضع، موضحا أن هذه القرارات من شأنها إعادة المستثمرين المصريين الكبار والصغار للعمل مرة أخرى، ما ينعش الأوضاع الاقتصادية، فضلا عن جذب رؤس أموال أجنبية، ومن شأنه أيضا جدولة الديون بطريقة مناسبة لأوضاعنا الاقتصادية وإعادة الثقة في نمو الاقتصاد وازدهاره، وكذلك يمكن من خلق فرص عمل.