«تموين الأقصر»: افتتاح 3 معارض ضمن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

تابعت مديرية تموين الأقصر، تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع، وذلك من خلال افتتاح معارض ببندر الأقصر ومدينة إسنا ومركز البياضية، وجار افتتاح معرض بمركز ومدينة أرمنت، وفقا لما ذكره الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر.

إمداد الوحدات المحلية بالسلع الغذائية الأساسية

وأضاف أنه جرى إمداد الوحدات المحلية على مستوى المحافظة بالسلع الغذائية الأساسية «سكر ـ أرز ـ زيت - مكرونة ـ مسلي ـ دواجن» وغيرها من السلع، وذلك بمشاركة مخازن الشركة المصرية التابعة لوزارة التموين والسلاسل التجارية الكبرى والمحلات التجارية، ويتم عرض السلع الغذائية وبيعها بتخفيضات تتراوح ما بين 15% حتى 25%، وتشمل المرحلة الأولى للمبادرة 7 مجموعات سلعية أساسية وهي السكر والأرز والفول والعدس والجبن والمكرونة وزيت الطعام.

سعر السكر والزيت في المنافذ

وأشار وكيل تموين الأقصر، إلى أن السكر يباع بسعر 27 جنيها للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية، وعبوة الزيت اللتر بين 40 و45 جنيها، مؤكدا أن المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على مواجهة ارتفاع الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بكميات وفيرة وأسعار مخفضة.

إحكام الرقابة على الأسواق

وأكد «صلاح» أن المديرية تشدد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية المعروضة والتأكد من صلاحيتها، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، ومتابعة تطبيق المبادرة بمختلف مدن المحافظة، وجار المتابعة اليومية والمستمرة، كما جرى التنبيه على كبار التجار بتخفيض أسعار السلع التي يسلمونها إلى تجار التجزئة وإعطائهم فواتير دالة على ذلك لضمان انخفاض الأسعار على مستوى كافة المتاجر والمحلات على مستوى المحافظة.