«دفاع» الاحتلال الإسرائيلي: لن نتوقف عن محاولات استعادة المحتجزين في غزة

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يواف جالانت إنهم لن يتوقفوا عن محاولات ستعادة المحتجزين فى قطاع غزة، مشيرًا الى أن كل قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل هناك.

استدعاء الاحتياطي في جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف وزير دفاع الإحتلال الإسرائيلي يواف غالانت، خلال مؤتمر صحفي، أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»: «آلاف الجنود من قوات الاحتياط تعمل فى غزة لتحقيق النصر، وبدأنا استخدام تقنيات حديثة للتعامل مع الأنفاق الهجومية».

الحرب على غزة

وفى سياق متصل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاجاري، إنه لن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميق العملية العسكرية في غزة الفترة المقبلة.

وأوضح أنه لا وقف لإطلاق النار في غزة، بل مجرد وقف تكتيكي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا: «نبحث موقع إطلاق الطائرة المسيرة التي أصابت إيلات، وتصدينا لصاروخ أرض - أرض كان موجهًا نحو إيلات، وهناك انتشار مكثف لآليات منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية في غزة».