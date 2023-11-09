نائبة: توجيه الرئيس بتخصيص نفقات الدعاية الانتخابية لدعم غزة «قرار إنساني»

أشادت النائبة شيرين عليش، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تخفيض نفقات الدعاية الانتخابية وتوجيهها لدعم الأشقاء في فلسطين، وذلك بناء على توجيهات من الرئيس السيسي، بالإضافة إلى دعوة الأحزاب والنقابات المؤيدة بتوجيه التبرعات الموجهة للحملة للتبرع بها، لحساب الجمعيات والمنظمات الداعمة للفلسطينيين وعلى رأسها مؤسسة حياة كريمة.

توفير المزيد من قوافل المساعدات الإنسانية لأهالي غزة

وأكدت «عليش»، في بيان، أن هذه التوجيهات تعد قرارا إنسانيا ووطنيا من الرئيس السيسي سيعمل على توفير المزيد من قوافل المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة المتضررين من العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذين هم في أشد الحاجة لهذه المساعدات، بجانب أن هذا القرار يمثل موقف الشعب المصري بأكمله الداعم لأهالي فلسطين.

وأوضحت أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، أن الرئيس السيسي يشعر بحجم المعاناة التي يتكبدها أهالي غزة من جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، وعلى الرغم من جميع الجهود السياسية التي يبذلها، لوقف العدوان وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، إلا أنه يصر على تقديم المزيد من الدعم لهم.

وأشارت إلى أن توجيهاته أكبر دليل على دعمه للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والمساهمة في إنقاذ أرواح الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال توفير الدواء والغذاء وجميع مستلزمات المعيشة لهم، في ظل الحصار الخانق المفروض عليهم من جيش الاحتلال.

وذكرت عليش، أن الرئيس السيسي لايحتاج إلى دعاية انتخابية نظرا لما قام به من إنجازات كبيرة وضخمة خلال الفترة الماضية في كافة المجالات وهو ما دفعنا لتأييده في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، مضيفة أن الرئيس السيسي أحدث طفرة كبيرة من التنمية في كل القطاعات بالدولة، ما يجعلنا حريصين على توليه فترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتنفيذ خطة مصر 2030.

ولفتت إلى أنه على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي يمر بها العالم أجمع منذ الثلاث سنوات الماضية نتيجة تفشي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها بحدوث أزمة غذاء بسبب نقص سلاسل التوريد، فضلا عن ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الطاقة، ولكن الدولة المصرية بفضل سياستها بقيادة الرئيس السيسي، تمكنت من تجاوز التداعيات السلبية للأزمات العالمية، واستطاع الاقتصاد المصري الصمود وتحقيق نمو بنسبة 4.4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي 2023/2022.