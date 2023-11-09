الاحتلال الإسرائيلي: لن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار في غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاجاري، إنه لن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميق العملية العسكرية في غزة الفترة المقبلة.

وأوضح أنه لا وقف لإطلاق النار في غزة، بل مجرد وقف تكتيكي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا: «نبحث موقع إطلاق الطائرة المسيرة التي أصابت إيلات، وتصدينا لصاروخ أرض - أرض كان موجهًا نحو إيلات، وهناك انتشار مكثف لآليات منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية في غزة».

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10966 شهيدا وأكثر من 28500 جريح، منهم 7997 طفلا وامرأة ومسن.

وكشفت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية تفاصيل ضحايا العدوان، مشيرة إلى أن 10790 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 26 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتقى 176 شهيدا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 2450 جريحا.

وأضافت أن من بين الشهداء 4412 طفلا، 2918 سيدة، و667 مسنا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2650 مواطنا، بينهم أكثر من 1400 طفل.