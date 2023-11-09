مستشفى رأس الحكمة المركزي يستقبل تبرعات بأجهزة طبية

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، استلام أجهزة طبية في مستشفى رأس الحكمة المركزي تبرع مقدم من شركة أبكس للبترول، وذلك لقسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة بالمستشفى، بحضور الدكتور محمد النعناعي مدير المستشفى، والمهندس مدحت محمد ممثل شركة أبكس للبترول، وشعبان إبراهيم مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة بمطروح، وجرى اتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة بعد الفحص والاستلام من الشركة.

أجهزة طبية تبرع في مستشفى رأس الحكمة

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنه جري التبرع بجهاز رسم قلب ماركة شيل وعدد 3 اسطوانات أكسجين متنقلة سعة 8 لتر وعدد 3 أجهزة منظم أكسجين، ولا تزال مساهمات المجتمع المدنى مستمرة للإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، في ظل التعاون بين مديرية الصحة بمطروح مع المجتمع المدني، بهدف توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وقدم وكيل الوزارة وجميع العاملين بالمنظومة الصحية بمطروح الشكر إلى شركة أبكس للبترول علي دعمهم الدائم والمستمر لقطاع الصحة بمطروح من أجهزة طبية ومستلزمات.

تجهيزات سكن الأطباء

وتابع وكيل صحة مطروح السكن الخاص بالأطباء في مستشفى رأس الحكمة المركزي للوقوف على مستوى التجهيزات الحالى بعد دعم السكن فى الفترة الماضية بالفرش والتجهيزات عالية المستوي، والوقوف علي الخدمات داخل السكن، وحرص علي الاستماع للفريق الطبى ودارت حلقه نقاشية حول الأولويات والإحتياجات الخاصة بأماكن الإقامة خلال المرحلة القادمة حرصاً على توفير جميع سبل الراحة لجميع الفرق الطبية.