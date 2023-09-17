تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بكفر الشيخ

تواصل اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة كفر الشيخ، المقابلات الشخصية، للمشاركين والمتقدمين، وكذلك تقييم المشروعات، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وتتكون اللجنة من محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، ومنسق المبادرة، وأحمد سامي شبل، وهاجر عبد الهادي عبد الهادي، ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإبراهيم محمد أبو حسن، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل عبد الصمد الصيرفي، ممثل وزارة البيئة، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، والدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة وأستاذ الاقتصاد بجامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة.

وجرى اليوم الأحد، تقييم عدد من المشروعات بالفئة المتوسطة وفئة المرأة، واستبعاد عدد من المشروعات بفئة المشروعات الكبيرة والصغيرة والمشروعات الناشئة وغير الهادفة للربح والمرأة.

جدير بالذكر، أنّ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تتضمن 6 فئات تشمل المشروعات الكبيرة والمتوسطة، والمشروعات الصغيرة خاصةً المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروعات الشركات الناشئة، والمشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.