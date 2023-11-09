أحمد فايق: عبقرية الطالب النابغة «يحيى» تختصر سنوات دراسته

قال الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، إنَّ الطالب يحيى عبدالناصر محمد، مقيد بأحد مدارس دمياط الإبتدائية، والبالغ من العمر 12 عاماً، يعد طالب نابغة، ونبوغه أهله لاختصار سنوات الدراسة ليتقدم للدراسة الجامعية، ويصبح أمامه فرصة للالتحاق بكلية العلوم.

مجلس الوزراء والاهتمام بالنوابغ

وأضاف «فايق»، خلال تقديمه للبرنامج، أنَّ «الطالب عبقري ومختلف ومفيش منه كتير على مستوى العالم، وبالأمس أصدر مجلس الوزراء بيانا في غاية الأهمية يفتح قضية تبني الحالات النابغة والعباقرة مثل يحيى، والذي كان في الصف السادس الابتدائي ولكنه من خلال التنسيق بين وزارتي التعليم والتعليم العالي تم عمل اختبارات معينة له، لقياس مدى تفوقه، ليكتشف أن قدراته تجعله مؤهلا للدراسة الجامعية».

اختبار «يحيى» بجامعة زويل

وتابع مقدم برنامج «مصر تستطيع»: «الاختبارات للطالب يحيى تمت في جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وهي نفس الاختبارات التي تتم لطلاب الثانوية العامة، لينجح في هذه الاختبارات بتفوق ويجتازها بل ويصبح من أفضل 10، ومؤهل للالتحاق بكلية العلوم بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أو أي كلية علوم على مستوى جامعات مصر».