تعد مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، واحدة من الجامعات التي تتيح «منحة دراسية» لطلاب أسر مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، والذي يقدمه «برنامج المنح الجامعية»، و«برنامج رواد وعلماء مصر»، المقدمان من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تنفذهما الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

الدراسة داخل المدينة قد تتطلب حضور سنة دراسية تمهيدية

وحددت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، الكليات المتاحة داخل ضمن المنحة الدراسية لطلاب أسر مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، موضحة أن الدراسة داخل المدينة قد تتطلب حضور سنة دراسية تمهيدية قبل الالتحاق بالجامعة.

وأشارت إلى أنه خلال هذه السنة التمهيدية، سيقضي المستفيدون من المنح الدراسية عامًا دراسيًا واحدًا في التركيز على اكتساب اللغة الإنجليزية، والتحضير للاختبار ومهارات الدراسة، كما أنه لدى كل تخصص في مدينة زويل متطلبات أكاديمية للقبول خاصة به.

وأوضحت مدينة زويل للعلوم، أنه يجب على الطلاب استيفاء تلك المتطلبات والتي قد تختلف من تخصص لآخر (قبل أو بعد الدخول حسب التخصص) وذلك من أجل الانضمام إلى التخصص الأكاديمي المرشح له، ونصحت المدينة الطلاب المتقدمين للمنحة الذين يرغبون في الالتحاق بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار باجتياز اختبارات القبول الخاصة بمدينة زويل على نفقتهم الخاصة، في أقرب وقت ممكن وعدم الإنتظار حتى يتم قبولهم في المنحة.

الكليات المتاحة لطلاب «تكافل وكرامة» ضمن منحة «مدينة زويل للعلوم»

كلية الهندسة

- هندسة الطاقة المتجددة.

- هندسة إلكترونيات وتكنولوجيا النانو.

- هندسة الاتصالات والمعلومات.

- الهندسة البيئية.

كلية العلوم

- علوم النانو.

- العلوم الطبية والحيوية.

كما نبهت مدينة زويل للعلوم، الطلاب على أن اجتياز الاختبار لا يشكل التزامًا من جهة المنحة بقبول الطالب في البرنامج أو إلحاقه بمدينة زويل إذا تم اختياره، ولن تقوم إدارة البرنامج برد تكلفة الاختبار للطالب، وتحتفظ المنحة الدراسية بالحق في توزيع الطلاب المقبولين على إحدى الجامعات الشريكة بما يتماشى مع أهداف البرنامج ومعايير اختيار الطلاب للالتحاق بالبرنامج.