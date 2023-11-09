وزيرة الصحة الفلسطينية لـ«الوطن»: توقف 18 مستشفى من أصل 35 عن العمل

وصفت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية مي الكيلة، وضع المستشفيات في قطاع غزة بالـ«صعب للغاية» حيث توقف 18 مستشفى من أصل 35 مستشفى عن العمل، كما تم إغلاق 71% من جميع مرافق الرعاية الأولية في جميع أنحاء غزة بسبب القصف الإسرائيلي أو نقص الوقود.

المستشفيات العاملة محدودة

وأكدت مي الكيلة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المستشفيات العاملة محدودة بما يمكنها تقديمه وتغلق الأقسام تدريجياً: «على سبيل المثال، اضطر مجمع الشفاء الطبي إلى إخلاء 6 غرف عمليات بسبب عدم كفاية الإمدادات بما في ذلك الوقود».

وقالت «الكيلة»، إنه في 6 من نوفمبر، تم استهداف الطابق الخامس في مستشفى الشفاء «مبنى القدس» بغارات جوية إسرائيلية، مما أدى إلى تدمير الألواح الشمسية «آخر مصدر لتوليد بعض الكهرباء» واستشهاد عشرات الأشخاص بما في ذلك عدد من المواطنين المستأمنين في مستشفى الشفاء، كما استهدفت القوات الإسرائيلية أيضًا مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الشفاء في اليوم السابق، كما قصفت قوات الاحتلال قصف مستشفى المعمداني وارتكبت الجرئم بحق المستشفيات والطواقم الطبية والإسعافية من خلال القصف المباشر وغير المباشر.

هناك وضع صعب يعاني منه الأطباء

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، أنه هناك وضع صعب يعاني منه الأطباء والطاقم الطبي في المشافي في قطاع غزة حيث أنه في ظل النقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية وأدوية التخدية والمستلزمات الخاصة بأقسام الطوارئ يعمل الأطباء الآن بنظام المفاضلة بين الجرحى والعمل على إنقاذ حياة الجرحى ضمن الإمكانيات المتاحة لديهم.