أخبار قطاع غزة.. سقوط شهداء جدد وتصريحات مهمة من رئيس الوزراء 

تعددت وتنوعت أخبار قطاع غزة، ما بين سقوط شهداء وجرحى جدد لينضموا قائمة الشهداء التي لم تنته بعد، جراء قصف العدوان الإسرائيلي للمنشآت والمنازل، وتصريحات مهمة من قبل محمد أشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني، والتي ناشد خلالها المجتمع الدولي بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

أبرز أخبار قطاع غزة

أول أخبار قطاع غزة، تمثلت في أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفى النصر للأطفال بالقذائف المدفعية، ما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة في مرافقه، ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» كانت وزارة الصحة، أعلنت عن توقف 18 مستشفى، من أصل 35 عن العمل تضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، كما أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، وعمليات بتر الأطراف.

أيضاً ضمن الأخبار، استشهاد 12 مواطنا وأصيب العشرات بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح، وسط قطاع غزة، كما قصفت طائرات قوات منزلاً لعائلة منصور في شارع البيئة بدير البلح، ما أسفر عن استشهاد 12 مواطنا، وإصابة العشرات بجروح.

تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني

ضمن أبرز الأخبار التي تخص قطاع غزة، تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني، بشأن تطورات الأوضاع، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لإغاثة غزة في باريس، الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، حيث أكد أنه لا بد من وقف الحرب ليصبح هناك معنى للإغاثة الإنسانية، وأن الدفاع عن النفس لا يعطي الحق في احتلال أراضي دولة أخرى، وأن المحاكم الدولية يجب أن تقف وقفة واضحة لمحاكمة مجرمي الحرب في إسرائيل.

تصريحات وزراء الخارجية العرب

كما اشتملت أخبار قطاع غزة، على تصريحات مهمة من وزراء الخارجية العرب، وفق قناة «القاهرة الإخبارية»، أهمها إدانة الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على قطاع غزة والدعوة إلى محاسبته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، ورفض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة ولأية أراض فلسطينية أخرى، فضلاً عن رفض أيه ترتيبات أمنية أو عسكرية أو سياسية دولية ما بعد انتهاء الحـ ـرب تستبعد سيطرة وحكم السلطة الفلسطينية.

أيضاً تضمن التصريحات، الدعوة للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، والسماح بتدفق المساعدات الإغاثية والوقود إلى غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة وتقديم كافة أشكال الدعم لفلسطين، فضلاً عن تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك العاجل نحو المجتمع الدولي ومجلس الأمن للمطالبة بالوقف الفوري للحرب الإسرائيلية

وفي سياق متصل، أفدت قناة القاهرة الإخبارية، بوصول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس للقاهرة على أن يلتقي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية لبحث الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.