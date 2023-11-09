12 شهيدا وأكثر من 20 مصابا حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على جنين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن وزارة الصحة أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء في محافظة جنين إلى 12 شهيدا، بعد وصول شهيد مجهول الهوية إلى مستشفى جنين الحكومي، وقالت إن شهيدا وصل المستشفى مصابا برصاصة في الصدر، أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصوها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما دمرت الجرافة الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

استشهاد 12 مواطنا

واندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة اندلعت في المكان، أسفرت عن استشهاد 12 مواطنا، وإصابة أكثر من 20 آخرين، بالرصاص الحي، بينهم حالات حرجة.

وأوضح شهود العيان أن قوات الاحتلال حاصرت مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين ومحيطه، وأطلقت النار على كل شيء يتحرك، بما في ذلك مركبات الإسعاف.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف في جنين وأصابت أحد ضباطها برصاصة في الظهر، وأنها لا تزال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم للوصول إلى المصابين.

ولا تزال قوات الاحتلال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين ومخيمها من كل المحاور، مدعومة بجرافات عسكرية، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في سماء المدينة ومخيمها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأشقاء: منير ونور وفداء سلامة ووالدهم، بعد مداهمة منزلهم، وتفتيشه.

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى جنين الحكومي، وداهمت قسم الطوارئ، ومنعت مركبات الإسعاف من إدخال الجرحى، وقامت بتفتيشها.

محافظة جنين

وكانت مديرة التربية في جنين سلام الطاهر أفادت لـ«وفا»، بأن 3500 من طلبة المدارس و500 من طلبة رياض الأطفال تم احتجازهم في مدراسهم بالمخيم منذ ساعات الصباح، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ الصباح.

وقد أكد الارتباط الفلسطيني في محافظة جنين لأهالي الطلبة المحاصرين في مدارس مخيم جنين، بأنه جرى إرسال حافلات لإخلاء أبنائهم من المدارس، تمهيدا لعودتهم لمنازلهم، لحين انسحاب جيش الاحتلال.

وقال القائم بأعمال محافظ جنين كمال أبو الرب لـ"وفا"، إن المحافظة وفرت 6 حافلات لنقل الطلبة من 5 مدارس، احتجزوا داخلها مع مدرسيهم منذ الساعة العاشرة من صباح اليوم، بعد اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

وأضاف أن الحافلات توجهت على الفور لنقل الطلبة لمنطقة الملعب البلدي في الحارة الشرقية من مدينة جنين، وهي المنطقة الاكثر أمانا حاليا، لحين انسحاب الاحتلال من المدينة، وتمكنهم من العودة لمنازلهم في المخيم المحاصر.

وأوضح أبو الرب أنه جرى إخلاء طلبة روضة أطفال، وإيصالهم إلى مستشفى جنين الحكومي للاطمئنان على وضعهم الصحي وتهدئتهم نفسيا.