عادل حمودة: هناك أزمة كبيرة في الاستيطان والاقتصاد الإسرائيلي

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّه لولا الملامة السياسية لانسحب الائتلاف الإسرائيلي المكون لحكومة نتنياهو ولسقطت الحكومة، ولكن لا يمكن أن يحدث ذلك بالحرب، فالحرب هي الضامن الوحيد للإبقاء على نتنياهو.

جورج بوش

وأضاف «حمودة»، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «جورج بوش الابن الذي وُصف أنه من أسوأ رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية أُنتخب مرة أخرى بسبب استمرار الحرب».

الأزمات الحادة

وتابع الكاتب الصحفي: «وبالتالي، فإن الشعوب والدول والنظم تحاول الحفاظ على حكوماتها وأنظمتها في ظل الأزمات الحادة، وتصريحات جالانت منذ قليل تؤكد أن ثمة أزمات كبيرة في الاستيطان والاقتصاد والذخيرة، إلى آخره، ولكن ذلك لا ينفي أن نهاية الحرب هي نهاية نتنياهو».

وأكد، أن التجارب علمتنا بعض الحقائق، منها أن هناك ضغوط على إسرائيل وتظاهرات في كل مكان بالعالم، وأن الموقف تغير، ولكن هذا الكلام ليس مؤثرا في القرار على الأرض، بدليل خروج مظاهرات في أمريكا قبل غزو العراق أكثر مما يحدث الآن، ومع ذلك استمرت الحرب، لأن القرار سيأخذ مكانه إلى الوجود مهما كان، كما أن إسرائيل تستجمع قوتها لأن هذه معركة بقاء وليست معركة عادية، وهذا ما أدى إلى انقسام المجتمع الإسرائيلي.