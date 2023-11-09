عادل حمودة: أهالي المحتجزين يكرهون بنيامين نتنياهو

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ مقطع الفيديو الذي أذيع للمحتجزات الإسرائيليات الثلاثة كان صعبا على المجتمع الإسرائيلي، فقد حملن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولية احتجازهن، مشددًا على أن أهالي المحتجزين يشعرون بالكراهية تجاه نتنياهو لأنه مَن ورطهم.

المجتمع الإسرائيلي ينقلب على نتنياهو

وأضاف حمودة، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة القاهرة الإخبارية: «هناك ديناميكية في المجتمع الإسرائيلي، حيث شكل أهالي المحتجزين ما يسمى برابطة أو اتحاد بسرعة كبيرة، وقاموا بتقسيمها إلى مجموعة أقسام، قسم يراجع أمراض المحتجزين من أجل إعلانها وبخاصة إذا كانت أمراض مزمنة».

جبهة قانونية ضد نتنياهو

وتابع الكاتب الصحفي: «كون أهالي المحتجزين جبهة قانونية ستحرك قضايا ضد حماس في الداخل أو الخارج ثم كونوا لجنة إعلامية لمقاضاة المسؤولين، كما كونوا وفدا إعلاميا زار دول العالم مثل الولايات المتحدة وفرنسا واستطاعوا تجنيد بعض كبار المسؤولين مثل وزيرة خارجية ألمانيا التي بدأت تبني القضية بشكل كبير».