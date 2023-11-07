عادل حمودة: الفصائل الفلسطينية لن تسلم المحتجزين دون وقف إطلاق النار

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، إنّه من المستحيل أن تسلم الفصائل الفلسطينية، المحتجزين الإسرائيليين دون وقف إطلاق النار.

المحتجزات الإسرائيليات

وأضاف عادل حمودة في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة القاهرة الإخبارية: «الفصائل الفلسطينية أصدرت مقطع فيديو لـ3 من المحتجزات الإسرائيليات، ومن قبل أخرى عن المعاملة برقي ومنحوها فرصة للأكل، حتى إنها أشادت بهذه المعاملة على نحو واضح».

ورطة بنيامين نتنياهو

وتابع الكاتب الصحفي والإعلامي، أن الورطة التي يعيشها بنيامين نتنياهو بسبب هذا الملف ليست بسيطة أبدا، مواصلا، أنه من الواضح أن ثمّة اتصالات إقليمية ودولية وأمريكية بسبب هذا الموضوع، وأن نتنياهو أعلن رسالة في المؤتمر الصحفي قبل قليل مفادها أنه قد قبل بشكل أو بآخر الاتصالات.

وواصل: «مصر تؤدي دورا في ذلك، وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن هنا أن يأتي الصليب الأحمر الدولي حتى يرى المحتجزين، ولكن هذا الأمر في منتهى الخطورة لأنه سيكشف أماكنهم، والشيء الآخر، هل ينهي تسليم المحتجزين الحرب أو يوقف إطلاق النار؟ نتنياهو قال لا وقود قبل التسليم، ومن ثم، فإن هناك تحفظات على الجانب الفلسطيني بأنه من المستحيل أن يسلم المحتجزين دون وقف إطلاق النار».