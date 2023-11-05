«تعليم مطروح» تشدد على ضرورة الاهتمام بحصص المشاهدة في المدارس

اجتمع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، مع مديري الإدارات التعليمية والنوعية، بديوان عام المديرية، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وجمال قنديل مدير عام التعليم العام، وخالد نصار مدير التعليم الفني، واستعرض خلال الاجتماع محصلة الشهر الأول من العام الدراسي الجديد، موضحا إيجابيات وسلبيات المرحلة الماضية بكافة مدارس المحافظة.

تفعيل حصص المشاهدة

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، خلال الاجتماع، ضرورة تنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بتفعيل حصص المشاهدة بكافة مدارس مطروح، بمعدل حصتين دراسيتين خلال الفترة الواحدة باليوم الدراسي، مع متابعة تحصيل الطلاب ونواتج التعلم من الحصص التفاعلية، مشددا كذلك على متابعة معدلات الغياب في المدارس خاصة بالمرحلة الثانوية عام وفني، مع تنفيذ خطة مبسطة بإطار زمني محدد لتفعيل الأنشطة التربوية بكافة نوعياتها في المدارس، لجذب الطلاب مع الالتزام بتنفيذ اللوائح والقوانين الوزارية الخاصة بلائحة غياب الطلاب.

برامج تدريبية عن المشروعات القومية

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أنه خلال الأيام المقبلة سيتم تنفيذ برامج تدريبية مكثفة تنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، ممثلاً في الإدارة المركزية لشئون المديريات، وتضم حزمة برامج تدريبية عن المشروعات القومية التي قامت بها الدولة خلال الـ10 سنوات الأخيرة.

ويشارك في التدريبات، مديرو ووكلاء المدارس وأخصائي اجتماعي و2 من معلمي كل مدرسة ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية ورئيس اتحاد الطلاب، وذلك لتبصير الطلاب بها وتعميق الانتماء الوطني ومفهوم المواطنة وما تقدمه الدولة من مجهودات هائلة للارتقاء بحياة المواطنين بكافة المجالات ثقافيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.