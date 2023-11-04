«تعليم مطروح»: تعيين المشاركين في مبادرة «1000 مدير مدرسة» قريبا

التقي عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح المعلمين الذين جرى اختيارهم ضمن الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة، وعددهم 6 معلمين، وذلك عقب عودتهم من القاهرة بعد اجتياز التدريبات المهنية الخاصة بالإدارة والقيادة خلال الستة أشهر الماضية، وحصولهم على دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي.

انتقاء العناصر المتميزة للقيادة في المدارس

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح للمعلمين، اليوم، أن تمثيلهم كان مشرفا للمحافظة والمنظومة التربوية بها، لافتًا إلى أن انتقائهم جاء طبقاً لخبراتهم العلمية والعملية وسماتهم الشخصية ومهاراتهم القيادية، والتي أهلتهم للمشاركة بفعالية في المبادرة الرئاسية للمديرين.

المبادرة الرئاسية لتطوير التعليم

وقال وكيل تعليم مطروح إن المبادرة الرئاسية تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية لخطة تطوير التعليم فى جميع جوانبه من مناهج وأدوات تقييم وكذلك اختيار مديرين أكْفَاء يتميزون بالفكر الإبداعي المتطور.

قرار تعيين المديرين

وأوضح وكيل الوزارة للحضور أنه وفقاً للتعليمات الوزارية سيتم قريباً إصدار قرار بتعيين المعلمين من خريجي المبادرة الرئاسية وتوزيعهم على المدارس بشكل عادل ومنصف وبما يستحقونه، مؤكداً أن المديرية حريصة على تقديم كافة سبل الدعم لهم وتسخير كافة السبل الممكنة لنجاحهم في قيادتهم الجديدة للمدارس، قائلا لهم: «أنتم باكورة التغيير المنشود والمأمول في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها مضيفاً أنه ستتم متابعة ادائهم ومتمنياً لهم وافر التوفيق وجل السداد فى تقديم نماذج تربوية مضيئة ناجحة وفعالة لقيادات مدرسية مؤهلة ومدربة تساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية بمحافظة مطروح».