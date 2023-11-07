وكيل «تعليم مطروح» يحيل مدير مدرسة النجيلة الصناعية و18 معلما للتحقيق

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال جولة ميدانية مفاجئة، مدى انتظام الدراسة حيث تفقد مسار العملية التعليمية بمدارس النجيلة القبلية الإعدادية فترة مسائية والنجيلة الثانوية المشتركة، والنجيلة البحرية الصناعية بنين والتي تعمل فترة مسائية.

وجاءت جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح المفاجئة بمدارس النجيلة غرب مرسى مطروح، لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط اليوم الدراسي، بحضور السيد توفيق مدير إدارة المتابعة الميدانية بمديرية التربية والتعليم.

التشديد علي الانضباط في المدارس

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمرسى مطروح الحجرات الدراسية والفصول التعليمية والمكتبة وحجرات الأنشطة، ووجه باستمرار رفع شعار معا للإنضباط بالمؤسسات التعليمية من خلال مواصلة القيام بالجولات الميدانية المفاجئة بكافة أرجاء المحافظة حتى يعود الانضباط والإستقرار فى العملية التعليمية بكلفة مدارس المحافظة.

عدم صرف الكتب للطلاب

وأكد وكيل تعليم مطروح خلال جولته على تفعيل الغياب اليومى للطلاب ومطابقتة بحصة التغذية المدرسية المقررة لطلاب المدارس، كما تلاحظ خلال الزيارة عدم قيام المسؤل الإداري بمدرسة النجيلة الصناعية بصرف الكتب للطلاب، إضافة إلى وجود كراسات امتحانات داخل مخزن المدرسة و عدم إرجاعها لمخازن الإدارة مما يعد إهدارا للمال العام.

إحالة مدير مدرسة النجيلة البحرية وأخرين للتحقيق

وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إحالة مدير مدرسة النجيلة البحرية الصناعية بنين و18 من المعلمين بها للتحقيق، لعدم الانضباط الإدارى بالمدرسة والاهمال الشديد في أداء واجباتهم الوظيفية.