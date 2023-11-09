من هو الفنان الكوري جونجوه سون؟.. رئيس لجنة تحكيم مهرجان شرم الشيخ للمسرح

قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، اختيار الفنان الكوري جون ونج رئيسا للجنة تحكيم مسابقة المونودرما في المهرجان الذي سيقام خلال الفترة من 25 إلى 30 من الشهر الجاري.

من هو جونجوه سون؟

جون ونج سون هو فنان من دولة كوريا الجنوبية، بدأ حياته التعليمية بدراسة كلية الدراسات العليا للدراما بجامعة أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية ، وحصل على درجة الماجستير في الفنون الجميلة «تصميم الإضاءة»، وحصل على الدكتوراه من جامعة مانيلا بالفلبين، وهو أيضا عضو مجلس إدارة جمعية مسرح دايجون ورئيس مهرجان دايجون الدولي للمسرح ، والمدير الفني للمهرجان الوطني للمسرح في كوريا، وحصل من قبل على عدة جوائز في مجال الإضاءة بمهرجانات متعددة.

المهرجان من 25 إلى 30 نوفمبر

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق يوم 25 نوفمبر ويستمر حتى 30، ويترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر عباسي، وتحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.